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- ★版画★萄雅彦 セリグラフ 葡萄 日本国際美術家協会会員★J63
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商品詳細
種類...シルクスクリーン形式...額縁入り主題...静物額寸法★約84×65作品寸法★約56×38・アクリル板が付属しています。・額にキズがあります。マットにヤケがあります。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。
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