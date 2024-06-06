NECA ネカ TMNT Mirage Comics/レネト

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商品詳細
7インチアクションフィギュア未開封新品ですが、一度人の手に渡った事をご理解の上購入検討下さい。初期不良などはメーカーにお願いします。「TMNT」こと『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』。1984年のアメコミ刊行から1987年にアニメ化、その後実写映画化や再アニメ化などで世界的人気のタートルズ。ネカの「タートルズ」7インチフィギュアシリーズは愛がこもったマニアックなラインナップや仕様で日本でも、大・大・大・大・大好評！実写映画、アニメーションなどのラインナップが続いた『タートルズ』シリーズ、今回はミラージュコミックからの出典となるレネトです。魔術師サイマルテニオスの弟子で、タートルズとも共闘があったりと、コミックだけではなくミラージュ製作のアニメにも登場していたレネト。今回はしっかりコミックデザインで、近年はフィギュア化も稀、待ち望んでいた人も多かったはず！差し替えのレネト頭部に加え、真っ赤なサイマルテニオスの頭部、タイムセプター、各種ハンドパーツというアクセサリーにより、様々なシチュエーションが楽しめます。ボックスアートはケビン・イーストマン御大が担当、注目です！
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