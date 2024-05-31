汝窯青磁青釉花入　北宋時代　唐物　中国美術

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商品詳細
完品です。サイズ 高さを26センチです。多少の誤差はご容赦ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit472286.html
http://narcologia.ru/goods/conception608757.html
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