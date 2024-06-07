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yu nagaba × ポケモンカードゲーム　プロモカードパック
商品番号 G45976185893
商品名

yu nagaba × ポケモンカードゲーム　プロモカードパック
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)未開封　4枚折れ、傷、水濡れが起きないように梱包します。＊即購入可
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