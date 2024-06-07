yu nagaba × ポケモンカードゲーム　プロモカードパック

ご覧いただきありがとうございます。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)未開封 4枚折れ、傷、水濡れが起きないように梱包します。＊即購入可



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ポケモンカードゲーム Yu Nagaba プロモカードパック



イーブイたちが「YU NAGABA × ポケカ」コラボ第2弾に新登場 ...



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