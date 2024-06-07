Ado(アド) マーズ

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商品詳細
缶バッジ×8個チェキ風トレーディングカード×1枚銀テープ×1枚のセットです♡被ってしまった物をまとめ売りします！今の所、バラ売りは考えておりません。銀テープは折れ等があるので、オマケ程度にお考え下さい。折れてても大丈夫でしたら、1本200円から追加購入可能です¨̮⑅*初期汚れや傷等があるかもしれないので、お気になさらない方はどうぞよろしくお願い致します¨̮♡
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