書付有　瀬戸尾張　時代　古織部　茶碗　共箱　茶道具

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商品詳細
書付有、瀬戸尾張、古織部茶碗になります。垂れた釉薬が綺麗な作品です。※縁にニュウあります。横幅 約12cm 高さ 約7cm#織部焼#瀬戸尾張#書付#茶道具#その他の茶碗作品はこちら
http://narcologia.ru/goods/scissoring854896.html
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