中国　玉石寿山石彫刻　龍鳳凰彫　置物　C　R5303

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大きさ 高さ約１８．５cm 幅約１５．５cm×約７．５cm 重さ約１６０４gスレや欠けている箇所が複数箇所見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。