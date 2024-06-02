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中国　玉石寿山石彫刻　龍鳳凰彫　置物　C　R5303
商品番号 G34882408972
商品名

中国　玉石寿山石彫刻　龍鳳凰彫　置物　C　R5303
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１８．５cm　幅約１５．５cm×約７．５cm　重さ約１６０４gスレや欠けている箇所が複数箇所見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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