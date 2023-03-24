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ストライダー スポーツモデル ブルー
商品番号 N23439898047
商品名

ストライダー スポーツモデル ブルー
ブランド名 ストライダー
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストライダースポーツモデルブルー子どもが２年ほど乗っていました。サイズアウトしたので手放します。保管は室内でしたので、紫外線や雨風による劣化はありません。タイヤはお写真をご覧ください。
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