ストライダー　スポーツモデル　ブルー

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商品詳細
ストライダースポーツモデルブルー子どもが２年ほど乗っていました。サイズアウトしたので手放します。保管は室内でしたので、紫外線や雨風による劣化はありません。タイヤはお写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/freezer954898.html
http://narcologia.ru/goods/stair114200.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful313951.html
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