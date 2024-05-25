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モリ様専用【zoom】Vocal Processor V3 culto.pro

#ZOOM#VocalProcessorV3マイクから音声を吹き込むとリアルタイムでHARMONY、TALKBOX、VOCODER、PITCHCORRECT-KEY、OCTAVE、UNISON、WHISTLE、PITCHCORRECT-CHROMATIC、DISTORTION、TELEPHONE、BEATBOX、CHORUS、そしてディレイ、リバーブやコンプレッサーといった効果を得ることができるエフェクター・ボイスプロセッサーです。DTMやライブにはもちろんですが、配信でも楽しく使えそうなエフェクトが揃っているので、音楽目的以外にも使用することができます。2023年10月に購入し3回ほど使用しましたが、傷などはなく新品同様だと思います。箱、保証書、説明書全てついてます（ユーザー登録も行っていません）。別売のACアダプタついていませんが、もともとついていた単3電池4本もそのまま入っています。ACアダプタはセンターマイナスの9VかUSB（Micro-B）端子が利用可能。＜特徴＞・多彩なボーカルサウンドを生み出す16種類のボイスエフェクト・設定したキーに合わせて、3度や5度のハモりを自動生成するハーモニー・自然なピッチ補正からEDM系ケロケロボイスまで対応する、遅延の少ないピッチコレクト・声のキャラクター（男声／女声など）を自在に変化できるフォルマントシフト・ツマミ一つで素早く調整できる、コンプレッサ、ディレイ、リバーブを内蔵・歯擦音を抑えながら声の輪郭を明瞭にできるエンハンス機能・2イン／2アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能・コンデンサーマイクにファンタム電源を供給できるXLRマイク入力・より正確なピッチ補正とハーモニーを実現する、超指向性ボーカルマイク「SGV-6」別売・２×標準フォーンのライン出力（L/R）、ステレオミニ仕様の専用ボリューム付きヘッドフォン出力・スマートフォンや音楽プレーヤーを接続できるAUXインプット・単3アルカリ電池×4本で約3時間半駆動（別売ACアダプタAD-16、USB電源でも駆動）詳しくは製品のWebサイトhttps://zoomcorp.com/ja/jp/vocal-processor/vocal/v3/をご覧ください