グルーシャ sar ポケモンカード

新品未使用です。注意事項:☆スリーブに入れて保管しておりますが、細かいキズや汚れがある場合がございますので、トラブル防止の為プレイ用ご理解いただける方ご購入をお願いします。中古品の為、気になる方はお控えくださいウルトラサンウルトラムーンウルトラフォース禁断の光ドラゴンストームチャンピオンロード裂空のカリスマフェアリーライズ超爆インパクトダークオーダーウルトラシャイニータッグボルトナイトユニゾンダブルブレイズジージーエンドスカイレジェンドミラクルツインリミックスバウトドリームリーグオルタージェネシスvmaxライジング反逆クラッシュ爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動仰天のボルテッカーシャイニースターV一撃マスター連撃マスター双璧のファイター漆黒のガイスト白銀のランスイーブイヒーローズ蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツVMAXクライマックススターバースフュージョンエネルギー25周年ポケモンカードリーリエマリィルリナサイトウコルニピカチュウリザードンカトレアモミミツバ箱BOXデッキケースソードシールドソード\u0026シールドアルセウスVstarアルセウスVVstarこだわりベルトダブルターボエネルギーvipパスクロススイッチャーミュウVMAXゲノセクトVはくばバドレックスVこくばバドレックスVシロナの覇気クイックボールレベルボールハイパーボールハイパーボールトランセルてきおうしんかサイレントラボバトルサーチャーバトルコンプレッサーメッソンどんどんよぶジメレオンうらこうさくインテレオンクイックシューターインテレオンうらこうさくダークライVstarルカリオVstarバトルリージョンスターバースダークパッチピカチュウVMAXコロコロガッツのつるはしかがやくルチャブルかがやくゲッコウガツツジヒスイダイゲンキVstarオリジンパルキアVstarオリジンディアルガVstarカイナタネの活気ゾロアークVstarヒナツミュウツーVstar野盗三姉妹ポケモンGOミュウツーVstarいたずら好きのピチュー



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