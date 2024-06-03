コレクション アクションフィギュア ペットクリニック 正規品// Emma ...

COME4ARTSPETHOSPITALVol3.アクションフィギュアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■材質/PVC、ABS、メタル(缶ビール)、布■サイズ:全高約20cm■付属品:写真にお確かめください*可動パーツの説明書は日本語ではありませんが、図を見ればわかります■状態:新品、未使用*缶だけ開封しました*ご質問はお気軽にお声掛けください■注意:商品の缶に軽微な潰れ、スレなどもある場合もありますが、フィギュアに影響はありません。ご了承のうえ御購入ください。宜しくお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#ダムトイズMichaelLauGarden(plam)ergp1gp2gp3gp4マイケル・ラウ#フィギュア#アートトイズ



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