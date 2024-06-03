中国　水墨画　書道　周氏珍蔵　古墨　墨

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商品詳細
書道・習字用品···墨中国の墨2点未使用周氏の方は、箱なし、下に少し欠けがあり、色あせなのか、少し赤みがかっている部分あり水墨画をしていた祖父の蔵にありました。詳細不明。経年劣化が見られますので、気になる方はご購入をお控えください。何かあれば、購入前に質問お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/pompous740623.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation838921.html
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