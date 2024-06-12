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- 大城筆 絹本水墨画 【 水墨 瀑布に山水図 】 掛軸一幅 484
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 大城筆 水墨画形式···掛け軸・掛軸 絹本水墨画掛軸一幅 たとう箱付き主題···風景・海景 水墨瀑布に山水図主な画材···その他 水墨画 水墨 瀑布山水図です。 絹本掛軸一幅 たとう箱付き 状態 表具 作品共概ね良好な状態です 未使用品に近い サイズ 表具 185cmX53cm絹本 101cmX40.5cm桐箱 61cm7.6cm8.0cmタトウ箱 62.5cm8.0cm8.5cm100サイズゆうパックで発送いたします
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