茶道具　飛騨伝統工芸　春慶塗　茶箱(6点)

ご覧頂きありがとうございます^o^春慶塗の茶箱になります。美品になりますが個人の自宅保管のため神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。一度使用しました。プロフィールをご覧頂きご検討よろしくお願いします^o^外箱に汚れがあります。ご了承くださいませ。



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