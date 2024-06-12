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茶道具　飛騨伝統工芸　春慶塗　茶箱(6点)
商品番号 E95557501782
商品名

茶道具　飛騨伝統工芸　春慶塗　茶箱(6点)
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^o^春慶塗の茶箱になります。美品になりますが個人の自宅保管のため神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。一度使用しました。プロフィールをご覧頂きご検討よろしくお願いします^o^外箱に汚れがあります。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/seamless742129.html
http://narcologia.ru/goods/ordering346479.html
http://narcologia.ru/goods/troupe530411.html

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