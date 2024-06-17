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ポケカ VSTARユニバース 未開封box シュリンク付き
商品番号 S74651036933
商品名

ポケカ VSTARユニバース 未開封box シュリンク付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションから出品します。自分で買ったボックスなので本物です。
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