前端雅峯　扇面鶴亀絵銘々盆　5枚　共箱　茶道具　菓子器　銘々皿

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サイズ：（一枚）径・約16.5ｃｍ 高・約2.5ｃｍ 付属品：共箱、共布、栞、紙箱（茶筅はつきません）発送 ：60か80サイズ段ボールで梱包の予定です。中古です。5枚とも状態良好キレイです。山中の塗師前端雅峯さんの銘々盆です。雅峯さんは春斎を名乗らなかったのですね。なんででしょう？息子さんは三代春斎を継いだと思います。開いた扇に鶴が、閉じた扇に亀が描かれた銘々盆です。5枚とも同じ図柄です。縁起の良い鶴亀と朱が映える扇面絵で、軽みのある上品な銘々盆です。鶴は松をくわえた松喰鶴の絵になっています。松喰鶴文様はすごく古くからある文様だそうで、この文様自体も大変おめでたいのだそうです。新春にお使いになるのが、一番ふさわしいのかと思いますが、お茶席はほとんどがおめでたいと思いますので、あまり気にせずいかがでしょう。お菓子を菓子鉢で回すのに抵抗を感じる世の中の雰囲気が続けば、これからもたくさん銘々盆や銘々皿が必要ですね。60か80サイズ段ボールで梱包の予定です。どうぞよろしくお願いします。とめ3