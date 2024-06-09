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ミライドンデッキ　レジエレキ　60枚
商品番号 J19889403921
商品名

ミライドンデッキ　レジエレキ　60枚
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このデッキはプレイ用として保存していました。買ってすぐにスリーブに入れたので傷は無いと思います。値下げはある程度なら検討します。即購入可能※スリーブは付きません#ポケモンカード#ポケカ#デッキ
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