ミライドンデッキ　レジエレキ　60枚

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商品詳細
このデッキはプレイ用として保存していました。買ってすぐにスリーブに入れたので傷は無いと思います。値下げはある程度なら検討します。即購入可能※スリーブは付きません#ポケモンカード#ポケカ#デッキ
http://narcologia.ru/goods/septet868119.html
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http://narcologia.ru/goods/organization373662.html
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