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森田恒友「松園」額装 ● 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの作品です●
商品番号 H10953620472
商品名

森田恒友「松園」額装 ● 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの作品です●
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森田恒友「松園」●作品サイズ２７ｘ２４ｃｍ。額サイズ４４．５ｘ４１．４ｃｍ。絹本に彩色画作品。画面左下に落款と押印あり。●作品には、経年やけと粒しみがあります。額装は、経年なりの傷や擦れがあります。
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