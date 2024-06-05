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- 森田恒友「松園」額装 ● 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの作品です●
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商品詳細
森田恒友「松園」●作品サイズ２７ｘ２４ｃｍ。額サイズ４４．５ｘ４１．４ｃｍ。絹本に彩色画作品。画面左下に落款と押印あり。●作品には、経年やけと粒しみがあります。額装は、経年なりの傷や擦れがあります。
http://narcologia.ru/goods/sucrose666040.html
http://narcologia.ru/goods/peroration289715.html
http://narcologia.ru/goods/preference382038.html
森田恒友「松園」額装 ● 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの作品です●
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森田恒友「松園」額装 ● 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの作品です●
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