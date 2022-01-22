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- 【新品】JAL A350-900 JA15XJ One World 1/200
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます⭐新品・未使用(状態確認のため、一度開封)航空会社：JAPANAIRLINES日本航空型式：AIRBUSエアバスA350-900 oneworld(ワンワールド)塗装JA15XJサイズ：1/200 メーカー：エバーライズEverrise☆スタンド付属☆ギア付属品(取り外し不可)2019年6月、同社初かつ日本初のA350型機として導入。oneworld(ワンワールド塗装)機モデルサイズ全長:約33.5cm全幅:約32.3cm※未展示品です。神経質な方はご遠慮ください。※発送に伴う梱包材およびダンボールはリサイクル品を使用します。#エアライン#エアライングッズ#航空#航空グッズ#飛行機#飛行機グッズ#Airline#航空会社#空港#airport#航空機#JAL#日本航空#全日空#ANA#Airline#航空会社#空港#airport#航空機#旅客機#エアバス#ボーイング
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