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商品詳細
古物 銅器 無銘 撥は木製です。寸法:高さ40cm.幅21cm. 奥行19cm,傷、色擦れ等は見当たりませんが色合いは写真より古く見え骨董感が強く出ているように感じます。本体のみの発送となります。ご不明の点はコメントお願いします。#銅器 #和風置物 #狸#和尚さん #木魚 #古物主な素材···銅
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