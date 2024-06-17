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BTS MARCH BOX #10 スノードーム
商品番号 U64799104264
商品名

BTS MARCH BOX #10 スノードーム
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ...BTSグッズ種類...その他BTSOFFICIALFANCLUBARMYMEMBERSHIPMARCHBOX#10SNOWBALL(スノーボール)こちらはファンクラブのメンバーシップのマーチボックス10です。公式です。内容：外箱／スノードーム／トレカ確認のために箱は開きましたがスノードームは出していません。また、トレカは未開封のため、中身の確認をしておりません。この度は、断捨離のために出品します。#BTS#バンタン#RM#ナムジュン#JIN#ジン#SUGA#ユンギ#HOPE#ホープ#JIMIN#ジミン#V#テヒョン#JK#ジョングク#MARCHBOX#マーチボックス#ファンクラブ限定#限定
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