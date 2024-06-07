

【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-764 【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-764



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【真作】【参考】森琴石 南画家。兵庫県生。名は熊、字は吉夢、別号に鉄橋道人。鼎金城に学び、金石と号するが、のち琴石と改める。金城歿後、忍頂寺梅谷に師事し、また漢学を妻鹿友樵に学ぶ。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は多少の汚れシミあります。 杉共箱付 軸丈 縦 186㎝ × 幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。