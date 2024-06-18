新品ギターストラップ Steph BS-1027 スエードレザー/ロイヤルブルー

[新品]ギターストラップStephBS-1027スエードレザーロイヤルブルーMadeinCANADA.カナダの革製品メーカー「Stephステフ」のギターストラップです。Steph社は2021年に惜しまれつつ廃業となり、当方におきましても在庫保有分のご案内をもちまして販売終了となります。「柔らかく、肌触りの良いスエードを両面に使用。使い込むほどに手になじみ味が増します。シンプルで高級感あふれる仕上がりです。」（輸入代理店サイトより）※製品の性格上、着色ムラがございます。 ※お買い上げ後にお届けしますのは、掲載いたしました写真の商品でございます。ですが当方の撮影環境の都合、色や質感に関しましては実物を適切に表せていない場合がございます。 ※スエード生地の性格上、生成の過程にて生地表面を削りますため、特にご購入時当初におきましては量の多少はございますが生地の起毛の間にスエード生地粉末が付着しております。以上、予めご了承の上にてご検討願います。長さ：1270～1460mm（ホール間；おおよその実測値）※輸入代理店サイトに掲載されます公称値（1220～1480mm）と異なります。幅：60mm（公称値）※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。



Amazon.co.jp: ギターストラップ Steph BS-1027 スエードレザー ...



Amazon.co.jp: ギターストラップ Steph BS-1027 スエードレザー ...



Amazon.co.jp: ギターストラップ Steph BS-1027 スエードレザー ...



Amazon.co.jp: ギターストラップ Steph BS-1027 スエードレザー ...



2023年最新】steph ステフ ストラップの人気アイテム - メルカリ



未使用】[新品] Steph）レザーストラップ BS-1027 スエード/ロイヤル ...



Banana! Estragada!! ＜Steph ギターストラップ BS-1027 Suede＞



Banana! Estragada!! ＜Steph ギターストラップ BS-1027 Suede＞



Banana! Estragada!! ＜Steph ギターストラップ BS-1027 Suede＞



BS-1027 Black



Banana! Estragada!! <バナナエストラガダ> - 「ハニー」の商品画像を ...



steph ギターストラップ スエード BS- うのにもお得な情報満載 ...



2023年最新】steph ステフ ストラップの人気アイテム - メルカリ



Banana! Estragada!! <バナナエストラガダ> - 「ハニー」の商品画像を ...



2023年最新】steph ステフ ストラップの人気アイテム - メルカリ