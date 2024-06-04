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BugsGearピアノ鍵盤形36音クロマティック半音カリンバプレート
商品番号 X19688274187
商品名

BugsGearピアノ鍵盤形36音クロマティック半音カリンバプレート
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用商品の説明この商品についてピアノやKeyboard演奏経験あればすぐ演奏できる幅広い３オクターブの音域クロマティックでオクターブ当たり12音最大の振動とサステイン
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