たまごっち ピンクホワイト アイカツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！購入前に必ずプロフご確認ください。こちらはバンダイたまごっちピースfeatアイカツになります。動作確認済みです。電池、箱はつきません。状態はいい方だと思いますが、多少の傷、縁の黄ばみが多少目立ちます。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。素人の保管ですので神経質な方はお控えくださいm(__)m即購入可能⭕️
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