マーベルレジェンド ファンタスティック・フォー　セット　ヴァリアントモデル

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商品詳細
MarvelLegendsfantasticFourBoxSetFantasticFour(7Figures)(Mr.FantasticLabCoat)内容物・DoctorDoompistolandremovablemaskandcloak・HumanTorch(TranslucentVer.)・InvisibleWoman(TranslucentVer.)・Mr.Fantastic(Darkbluecostume/labcoatVer.)alternateballformandremovablelabcoat・FranklinRichards・Thing・H.E.R.B.I.E.・Displaystandx5・Flightstand・FantasticFourposterbookフィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…トイビズToybiz(米国)発売…2004年12月状態…新品未開封
http://narcologia.ru/goods/reinforcement232399.html
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