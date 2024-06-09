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- 【P】輪島塗 名工五人合作 絵変 卓上膳 吸物椀 5客 共箱（230809B）
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商品詳細
数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。♢懐石輪島塗名工五人合作榎木盛張間麻佐緒角野岩次三谷吾一井波唯志絵変卓上膳四方膳吸物椀5客共箱割れ欠け等目立った大きな傷み無し寸法膳約32cm四方×高さ約1.5cm椀直径約11.5cm×高さ約10.5cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の椀一覧#その他Peace出品の器一覧#その他Peace出品の茶道具一覧
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