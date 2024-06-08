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デスノート　L エル　週刊少年ジャンプ 50th 50周年 記念スクエア缶バッジ
商品番号 Q36296558198
商品名

デスノート　L エル　週刊少年ジャンプ 50th 50周年 記念スクエア缶バッジ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可新品、未使用ではありますが、クレーンゲーム取得品、長期保管品ので、商品の状態を極度に気になさる方や初期傷などが気になる方はおやめください。補償の無い発送方法での事故（破損、紛失など）は責任を負えませんのでご了承のうえご選択下さい。週刊少年ジャンプ50th50周年記念スクエア缶バッジアドアーズセガSEGA限定
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