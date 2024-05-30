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抽象画　油絵　原画　おしゃれ　インテリア　キャンバス
商品番号 U85143804925
商品名

抽象画　油絵　原画　おしゃれ　インテリア　キャンバス
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。油絵の具、アクリル絵の具を使いました。サイズ:F10号(53×45.5cm)原画一点ものでございます。オリジナル作品で世界に一つだけの作品です。キャンバス側面も塗装してあるので、額装せずにそのままお飾りいただけます。裏面に紐を十字で付けておりますので、上下左右お好きな方向でお飾りできます。別ページ商品とまとめ買いで、いくらかお安くできます。お気軽にご相談ください。※お使いのモニター、照明等により写真と実物の色味が若干異なることがあるので、ご了承くださいませ。質問などあればお気軽にお申し付けください。絵画の種類···油彩画・油絵主題···抽象主な画材···油絵具　キャンバスインテリア　メルカリ作家　雑貨　オリジナル　作品　アクリル画　手描き　かわいい　ポップアート　絵画　油絵　ハンドメイド　無名画家　絵　おしゃれ　部屋　抽象画　モノクロ　白黒　風景画　水彩画　ナチュラルテイスト　シャビーシック　ビンテージ　アンティーク　ドライフラワー　アートパネル　シュール　原画　キャンバス　油彩画　犬　トイプードルアート好き　猫の絵　動物　モダンアート　花の絵　チェック柄　北欧　一点もの#原画　　#オリジナル作品　#ナチュラルテイスト　#絵画　#インテリア　#アートパネル#インテリア絵画　#オリジナル作品#油絵　#メルカリ作家　#絵#おしゃれ雑貨　#ドライフラワー　#かわいい絵　#ハンドメイド　#アクリル画　#オリジナル　#無名画家　#おしゃれな絵　#絵画販売　　#モダンアート　#花の絵　#北欧
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