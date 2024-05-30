抽象画　油絵　原画　おしゃれ　インテリア　キャンバス

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ご覧いただき、ありがとうございます。油絵の具、アクリル絵の具を使いました。サイズ:F10号(53×45.5cm)原画一点ものでございます。オリジナル作品で世界に一つだけの作品です。キャンバス側面も塗装してあるので、額装せずにそのままお飾りいただけます。裏面に紐を十字で付けておりますので、上下左右お好きな方向でお飾りできます。別ページ商品とまとめ買いで、いくらかお安くできます。お気軽にご相談ください。※お使いのモニター、照明等により写真と実物の色味が若干異なることがあるので、ご了承くださいませ。質問などあればお気軽にお申し付けください。絵画の種類···油彩画・油絵主題···抽象主な画材···油絵具 キャンバスインテリア メルカリ作家 雑貨 オリジナル 作品 アクリル画 手描き かわいい ポップアート 絵画 油絵 ハンドメイド 無名画家 絵 おしゃれ 部屋 抽象画 モノクロ 白黒 風景画 水彩画 ナチュラルテイスト シャビーシック ビンテージ アンティーク ドライフラワー アートパネル シュール 原画 キャンバス 油彩画 犬 トイプードルアート好き 猫の絵 動物 モダンアート 花の絵 チェック柄 北欧 一点もの#原画 #オリジナル作品 #ナチュラルテイスト #絵画 #インテリア #アートパネル#インテリア絵画 #オリジナル作品#油絵 #メルカリ作家 #絵#おしゃれ雑貨 #ドライフラワー #かわいい絵 #ハンドメイド #アクリル画 #オリジナル #無名画家 #おしゃれな絵 #絵画販売 #モダンアート #花の絵 #北欧