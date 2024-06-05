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SELMER アルトサックス　フライトケース
商品番号 W82785967189
商品名

SELMER アルトサックス　フライトケース
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HENRISELMERPARISアルトサックス　フライトケース使用機会がないため出品します。表面に元T-SQUAREの宮崎隆睦さんのサインがついているものを購入しました。ストラップや金属部、内部一部に変色や経年劣化見られますが、まだ使用できます。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。
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