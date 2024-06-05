伊勢根付・『馬』朝熊黄楊・『正昭』在銘・提げ物 ...



格安人気 伊勢根付・『猿』朝熊黄楊・『正昭』在銘・提げ物 彫刻 ...



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升元一「南蛮象」ツゲ 根付 提げもの 共箱：現代作家 | eclipseseal.com

こちらは手彫りの根付けでございます三重県伊勢の彫刻家・三代『正直』に師事したとされる現代作家・「正昭」と在銘材料はおそらく朝熊黄楊かと思われます画像のよう￼にわずか3cm程度の小ささに非常に精巧な彫りモチーフは『馬』です♫こちらは署名入りの供箱がついております。⭐︎大きさについては画像にてご判断下さいませ。⭐︎紐はついておりません。紐通しの穴は画像の通り 2箇所ございます。⭐︎入手以来特別な手入れはしておりませんので、 現状でのお渡しとなります。⭐︎個人宅保管品・手作りの工芸品でございますので、 ご理解下さいませ。⭐︎プロフィールをご一読願います。伊勢根付・朝熊黄楊・『正昭』在銘・提げ物