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ポケモンカード ソルガレオ\u0026ルナアーラGX SA HR
商品番号 B13815956069
商品名

ポケモンカード ソルガレオ\u0026ルナアーラGX SA HR
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードソルガレオ\u0026ルナアーラGXSAHR傷等無くかなり綺麗ですが、GX枠が裏面にも印字されています。（画像7.9枚目）トラブル防止の為プレイ用値下げ×
http://narcologia.ru/goods/waveform218017.html
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