天月 グッズ まとめ売り

担降りのため出品いたします。公式サイト、現場で買ったもの、こちらのアプリでいただいたものです。【開封品】・たこ焼き政宗くん・引きフェス2020アクリルキーホルダー(1つのみ)・STELLAポップアップアクリルキーホルダー・STELLAアクリルキーホルダー・引きフェスリストバンド(2020,2021両方)・四季アクリルキーホルダー夏冬・ペンライト全種・マフラータオル全種・CD全種・政宗くんキーホルダー・政宗くんぬいぐるみ・政宗くんパスケース【こちらのアプリでいただいたもの】・未開封引きフェス2020アクリルキーホルダー・小籠包政宗くん・たこ焼き政宗くん(2つ)以上に記載のないものはすべて未開封のものとなっております。匿名配送等の希望がありましたら、購入前にコメントお願いいたします。欲を言えば早く売り切りたいので、是非お買い求めください！1,500円以上お買い上げでおまけもついてきます！即購入⭕バラ売り⭕(専用ページを作成いたします)お値下げ⭕気になることがございましたら、お気軽にお声がけください！天月あまつき



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