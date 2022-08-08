チャンピオンズフェスティバル　WCS2022 プロモカード　ピカチュウ

ポケモンカードゲームWCS2022 プロモカードチャンピオンズフェスティバル1枚の出品です。スペイン語のカードです。カードの状態は画像を参照しご購入頂きますようよろしくお願い申し上げます。コンビニではなくヤマト営業所より発送致します。



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