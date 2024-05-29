ファイナルファンタジー　発売記念くじ　A賞　ラスト賞　フィギュア

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6点セットの出品になります。発送はこのまま段ボールにまとめてお送りする予定です。B賞の中身はガルーダになります。お取引は購入者さま優先になります。よろしくお願い致します。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···その他性別···男