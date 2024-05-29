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ファイナルファンタジー　発売記念くじ　A賞　ラスト賞　フィギュア
商品番号 X29020526773
商品名

ファイナルファンタジー　発売記念くじ　A賞　ラスト賞　フィギュア
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6点セットの出品になります。発送はこのまま段ボールにまとめてお送りする予定です。B賞の中身はガルーダになります。お取引は購入者さま優先になります。よろしくお願い致します。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···その他性別···男
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