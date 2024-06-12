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セーラームーンR 月の国のキュートな馬車
商品番号 B28867080295
商品名

セーラームーンR 月の国のキュートな馬車
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封未使用品ですが外箱に若干傷みがあります。他にも絶版プラモデル玩具等出品中ですのでよろしくお願い致します。
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