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商品詳細
▪YAMAHAレヴスター RS502TビグスビーTYPEヤマハオリジナルサテンテールピースがプレイヤーの個性を際立たせるモデル。独自開発のP90タイプのピックアップを搭載。クリーンやクランチでの独特のつやとパワーを両立したトーンです。カラーボーデングリーン※ノーマルのテールピースも付属します。（仕様）■マホガニー材のボディー＆ネック■コンデンサ交換■スムーステーパー交換 かなり、太い音になりました▪️弦高は標準▪️トラストロットは未使用▪️ボディはクラックなしオリジナルGIGバッグにエアパック梱包で発送します。細かな傷はありますので画像にて判断をお願いします。画像のハードケースは付属しません。撮影用ですタイプ···レスポールタイプタイプ...その他
http://narcologia.ru/goods/sepulchral868632.html
http://narcologia.ru/goods/reflector530964.html
http://narcologia.ru/goods/protein832634.html
YAMAHA レヴスター RS502T ビグスビーTYPE - 通販 - pinehotel.info
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