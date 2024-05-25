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大谷翔平 リ・アクションフィギュア 【スーパー7】
商品番号 B77735545389
商品名

大谷翔平 リ・アクションフィギュア 【スーパー7】
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

豆魚雷にて購入後に暗所にて保管しておりました。コレクション整理のため出品します。プチプチに包みダンボールに入れ匿名配送いたします。すり替え防止のためキャンセルや返品はお受けできませんのでご了承ください。宜しくお願いいたします。検索用オータニショーヘイ野球メジャー人形レトロフィギュア
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