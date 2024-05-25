大谷翔平 リ・アクションフィギュア 【スーパー7】

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豆魚雷にて購入後に暗所にて保管しておりました。コレクション整理のため出品します。プチプチに包みダンボールに入れ匿名配送いたします。すり替え防止のためキャンセルや返品はお受けできませんのでご了承ください。宜しくお願いいたします。検索用オータニショーヘイ野球メジャー人形レトロフィギュア