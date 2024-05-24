新品未使用 ANA A320neoA321neoストラップ

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商品詳細
ご覧頂きまして、誠にありがとうございます。【非売品】新品未使用 ANAA320neoA321neoネックストラップです。就航を記念した非売品の品物です。新品未使用ですが、出品撮影の為、一度袋から取り出しています。※AIRBUSA320neoのキーホルダーもおまけでお付けします。よろしくお願いいたします。#AIRBUS#airbus#エアバス#A320neo#A321neo#ANA#全日空#ネックストラップ#航空機#航空グッズ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit243286.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi865047.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical332201.html
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