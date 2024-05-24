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新品未使用 ANA A320neoA321neoストラップ
商品番号 N95326629087
商品名

新品未使用 ANA A320neoA321neoストラップ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、誠にありがとうございます。【非売品】新品未使用　ANAA320neoA321neoネックストラップです。就航を記念した非売品の品物です。新品未使用ですが、出品撮影の為、一度袋から取り出しています。※AIRBUSA320neoのキーホルダーもおまけでお付けします。よろしくお願いいたします。#AIRBUS#airbus#エアバス#A320neo#A321neo#ANA#全日空#ネックストラップ#航空機#航空グッズ
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