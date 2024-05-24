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ご覧いただきありがとうございます。素人目ですが、３枚目、裏面に縦線の傷があります。念のため、プレイ用としてご購入ください。カード類を販売する際、濡れや折れない対策をしてお送りしております。万が一、配達中の不備についてはご理解を頂きますようお願い致します。