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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。素人目ですが、３枚目、裏面に縦線の傷があります。念のため、プレイ用としてご購入ください。カード類を販売する際、濡れや折れない対策をしてお送りしております。万が一、配達中の不備についてはご理解を頂きますようお願い致します。
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