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★☆CRUSH　CHAMELEON スネアドラム
商品番号 F52995843873
商品名

★☆CRUSH　CHAMELEON スネアドラム
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 8,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CRUSH　CHAMELEONスネアドラムになります。CHAMELEON　Completeのスネア
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