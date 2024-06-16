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美空ひばり　サイン　写真
商品番号 D31580548978
商品名

美空ひばり　サイン　写真
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

御園座のアルバムに入れています。CD　DVD　スペシャルベストケース傷あります。配送の際美空ひばり切手にて配送予定(手元に届く際使用済み切手)
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