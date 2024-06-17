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齊藤京子 君しか勝たんマフラータオル
商品番号 U85623359749
商品名

齊藤京子 君しか勝たんマフラータオル
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

齊藤京子の君しか勝たんマフラータオルです。ライブで1度使用後洗濯し保管していました。目立った傷やほつれなどはありません。値引きなどは考えていないので交渉等はご遠慮ください。よろしくお願いします。#日向坂46#齊藤京子#君しか勝たん
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