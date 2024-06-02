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- 【茶道具】亀井楽山作 高取耳付水指 裏千家 鵬雲斎大宗匠箱書
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商品詳細
口径13㎝高さ15.2㎝外箱の桟が片方外れて、無いですが水指自体はとても状態が良いです。【亀井楽山略歴】1945高取焼味楽窯十四代味楽の弟として生る1961高取焼味楽窯十四代味楽に師事1977大徳寺管長方谷浩明老師より「楽山」の号名を受ける福岡市美術展審査員となる1980第二十七回日本伝統工芸展 入選第一回毎日陶芸展 入選1981第一回西日本陶芸展 入選（以来連続入選）九州陶代表作家展出品1984第三十一回日本伝統工芸展入選1986県美術協会推選第三十三回日本伝統工芸展入選1987第三十四回日本伝統工芸展入選日本工芸会正会員認定1992ビエンナーレ茶道美術公募展入選福岡市技能優秀者受賞2001福岡県優秀技能者賞受賞2004第２４回西日本陶芸展 県知事賞第５１回日本伝統工芸展 入選2005第５２回日本伝統工芸展 入選2008第５５回日本伝統工芸展 入選2014卓越技能章（現代の名工）受賞2015黄綬褒章授章 入選第62回日本伝統工芸展 入選日本工芸会正会員No.10
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