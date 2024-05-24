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サンリオ♡キティちゃん テディベア風シリーズ ミニマスコットセット【激レア】
商品番号 J31206407829
商品名

サンリオ♡キティちゃん テディベア風シリーズ ミニマスコットセット【激レア】
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,706 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンリオ♡キティちゃんテディベア風シリーズミニマスコットセットです‪(՞ܸ..ܸ՞)︎੭\"‬sanrio.2006▽ピンクxブラック▼ブラックxピンクミニsizeで可愛いです♡手足が動いてポーズが変えられます。こちらバラ売り不可になります。サンリオハローキティキティちゃんピンクブラックミニマスコットドールテディベアマスコット足長ヴィンテージ平成レトロファンシーコレクター入手困難レトロレア希少
http://narcologia.ru/goods/capitation153008.html
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