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二玄社刊 書跡名品叢刊 書道　拓本　51冊
商品番号 L10326963666
商品名

二玄社刊 書跡名品叢刊 書道　拓本　51冊
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 11,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二玄社刊書跡名品叢刊51冊書道家の家族が所有していたものです。貴重なものですので、価値の分かる方にお譲りできればと思います。￼概ね綺麗な状態ですが、中には書き込みがあるものもございました。（10枚目の画像参照）装丁が崩れているのが2.3冊あります。本棚に立てておりましたので、背の部分に本のタイトルを記載しております。質問がある方はご購入前にお願いいたします。画像の追加等もご遠慮なくお申し付けください。良いご縁があると嬉しいです。常識の範囲内での値段交渉、ご対応させて頂きます。
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