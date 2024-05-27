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- 二玄社刊 書跡名品叢刊 書道 拓本 51冊
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商品詳細
二玄社刊書跡名品叢刊51冊書道家の家族が所有していたものです。貴重なものですので、価値の分かる方にお譲りできればと思います。￼概ね綺麗な状態ですが、中には書き込みがあるものもございました。（10枚目の画像参照）装丁が崩れているのが2.3冊あります。本棚に立てておりましたので、背の部分に本のタイトルを記載しております。質問がある方はご購入前にお願いいたします。画像の追加等もご遠慮なくお申し付けください。良いご縁があると嬉しいです。常識の範囲内での値段交渉、ご対応させて頂きます。
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