値下げ済み　ルーブル美術館展　アモルの標的　キャンバス画　新品未開封

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ルーヴル美術館展にて購入したアモルの標的のキャンバスになります。新品未開封です。特注で注文した大きいものを飾っており、こちらは整理のためのお譲りです。 すでに入手困難なのと、未開封になりますため、お値下げ不可です。サイズ：約縦23cm横15.5cm#アモルの標的#ルーヴル美術館展#ルーブル美術館展#複製画#キャンバスアート#キャンバス#公式グッズ