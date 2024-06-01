カッパ　骨董　古美術　かっぱ　河童置物　陶芸　希少　レア　縁起物　幸福かっぱ

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画像見た通りになります。焼物ですが、何焼か判断できません。陶印などは見られません。どの角度から見ても可愛いと思います♡なかなかレアな一品✨幸福カッパ 玄関にいかがですか？プロフィールにも記載しておりますが、素人検品の為小さな傷などは見落としがあるかもしれません。出品しているものは、古く自宅倉庫保管の為ほこりや、汚れなどございます。写真の撮り方により、実物と色合いが違って見える場合があります。神経質な方のご購入は、お控えください。伊万里 古伊万里 有田焼 九谷焼 膳所焼 赤膚焼 志野焼 美濃焼 唐津焼 朝日焼 萬古焼 無明異焼 瀬戸焼 常滑焼 越前焼 信楽焼 丹波立杭焼 備前焼 道八 竹泉