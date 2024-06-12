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油絵　風景画
商品番号 X78952385857
商品名

油絵　風景画
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り　ガラスなし主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具何回か東京都美術館に展示された事のある今は亡き画家の作品です。絵の場所は不明ですが、よく国内をスケッチ旅行していた先生なので、その旅先の1枚かと思われます。キャンバスのサイズ　F15号額縁込みのサイズ　縦約57.5cm横約70cm奥行き約3.7cm大変古い作品なので、傷や汚れがありますが、自然の息吹きを感じる素敵な作品です。ヴィンテージ品御理解の上、御購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/capitation274408.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation471621.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate861848.html
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