備前焼 徳利 藤原建 共箱酒器

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種類···酒器自宅保管品の為神経質な方はご遠慮ください。状態は画像にてご確認お願い致します。ご不明な点ありましたらコメントよろしくお願いします。#RA出品中-------必読ください-------①コンディションは日常の照明、自然光で目視できる範囲での判断です。②長い年月を経て受け継がれてきたヴィンテージの品々ですので、お示しした以外にも微小の傷、擦れ傷、軽微な使用感がある可能性が皆無でないことをご理解の上、ご購入ください。③生産過程での陶磁器の支柱痕、ピンホール、ペイントロスや飛びなどは当時の出荷基準をクリアしたものとご理解ください。④できるだけ画像を拡大して商品の状態をご確認ください。その上で質問がございましたらご購入前にコメント欄でご質問くださいますようお願いいたします。⑤梱包材はリサイクル品を使用する場合がありますのでご容赦ください。#和#盃#骨董#徳利#陶磁器